Реклама
Новости
Разъяснение Минобороны о мобилизации, обмен пленными и другие новости дня
20:54
Дайджест
В Госдуме ответили сенатору Ковитиди на идею сократить перечень болезней для отсрочки
20:51
СМИ: «Тинькофф Банк» ограничит входящие SWIFT-переводы Арменией, Узбекистаном и Азербайджаном
20:44
Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан
Обновлено в 20:40
Метеорологи пообещали москвичам сильнейший 36-часовой дождь на выходных
20:35
Прощальный матч Роджера Федерера будет парным с Рафаэлем Надалем и пройдет 23 сентября
20:29
Kalliop3/Flickr
Bloomberg: в следующий пакет санкций могут войти новые ограничения на поставки ключевых технологий
20:04
В Эстонии проведут внеочередные сборы резервистов
19:57
«Купибилет»: самыми востребованными направлениями со срочным вылетом стали Киргизия и Турция
18:30
В Москве стартовал фестиваль уличного искусства «Здесь и сейчас»
18:20
Гендиректор VK Group анонсировал интеграцию «ВКонтакте» и «Госуслуг»
18:10
Генсек ООН призвал подтвердить и укрепить норму о неприменении ядерного оружия
18:04
Кадр из фильма
В прокат выходит историческая драма «Корсаж», отмеченная в Каннах. Мы публикуем ее трейлер
17:41
В СФ предложили сократить список болезней, по которым дают отсрочку
17:25
ЦБ и Минфин согласовали законопроект о криптовалютах в трансграничных расчетах
17:06
Постоянный ВНЖ Латвии для россиян перестанет действовать 1 сентября 2023 года
16:59
СМИ: в Финляндии арестовали активы «Яндекса»
16:47
björk/Instagram
Бьорк возглавляет траурную процессию по умершей матери в новом клипе «Ancestress»
16:09
«Аэрофлот» вернет деньги за билеты мобилизованным россиянам
15:46
Reuters: Эрдоган проведет встречу на высшем уровне по ситуации с обслуживанием карт «Мир» в Турции
15:31
Прощальный матч Роджера Федерера будет парным с Рафаэлем Надалем и пройдет 23 сентября
Денис Ламехов
Сегодня в 17:29

Швейцарский теннисист Роджер Федерер проведет заключительный матч в карьере в дуэте с испанцем Рафаэлем Надалем. Об этом сообщает «Интерфакс».

Федерер и Надаль выйдут на корт в рамках Кубка Лейвера, который пройдет в Лондоне 23–25 сентября. Их соперники — американцы Джек Сок и Фрэнсис Тиафо. Игра запланирована на 23 сентября. Матч начнется около 23.00 по московскому времени.

«Честь и настоящее удовольствие», — отозвался о поединке Рафаэль Надаль.

Роджер Федерер заявил об уходе из большого тенниса в середине сентября. Причина — травмы и операции, которые не позволяют ему выступать на прежнем уровне. «Я буду играть в теннис в будущем, но только не на турнирах „Большого шлема“ или в ATP-туре», — заявил Федерер.

Он завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP — мировых теннисных состязаний высшего уровня. Восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос». Является олимпийским чемпионом (2008), обладателем Кубка Дэвиса (2014).

Спортсмен был первой ракеткой мира в течение 310 недель, в том числе 237 недель подряд. Этот рекорд до сих пор не побит.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Роджер ФедерерДжек СокФрэнсис Тиафо
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение