Прощальный матч Роджера Федерера будет парным с Рафаэлем Надалем и пройдет 23 сентября

Швейцарский теннисист Роджер Федерер проведет заключительный матч в карьере в дуэте с испанцем Рафаэлем Надалем. Об этом сообщает «Интерфакс».

Федерер и Надаль выйдут на корт в рамках Кубка Лейвера, который пройдет в Лондоне 23–25 сентября. Их соперники — американцы Джек Сок и Фрэнсис Тиафо. Игра запланирована на 23 сентября. Матч начнется около 23.00 по московскому времени.

«Честь и настоящее удовольствие», — отозвался о поединке Рафаэль Надаль.

Роджер Федерер заявил об уходе из большого тенниса в середине сентября. Причина — травмы и операции, которые не позволяют ему выступать на прежнем уровне. «Я буду играть в теннис в будущем, но только не на турнирах „Большого шлема“ или в ATP-туре», — заявил Федерер.

Он завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP — мировых теннисных состязаний высшего уровня. Восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос». Является олимпийским чемпионом (2008), обладателем Кубка Дэвиса (2014).

Спортсмен был первой ракеткой мира в течение 310 недель, в том числе 237 недель подряд. Этот рекорд до сих пор не побит.