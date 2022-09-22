В Эстонии проведут внеочередные сборы резервистов

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Власти Эстонии решили провести внеочередные сборы резервистов с 22 по 28 сентября. Об этом сообщил «Интерфакс».

В сборах примет участие 2861 резервист 11-го стрелкового батальона и 16-го дивизиона противовоздушной обороны, 42-го Северо-Восточного округа территориальной обороны, рассказали в правительстве страны.

Также к учениями привлекут членов добровольческой военизированной организации «Кайтселийт». Во время тренировок резервисты отработают работу цепочки управления национальной обороны.

В Эстонии военно-учебные сборы проводятся ежегодно. Они носят практический характер и призваны готовить резервную армию страны к быстрому реагированию в любых условиях.