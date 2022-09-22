Представитель Генштаба ВС РФ рассказал подробнее о мобилизации

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский рассказал подробнее о частичной мобилизации.
- У каждого региона свое задание по частичной мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва, квот нет;
- Сотрудники оборонно-промышленного комплекса (ОПК) не будут призываться на военную службу в рамках частичной мобилизации;
- Если военный пенсионер находится в отставке и снят с воинского учета, он не подлежит призыву по частичной мобилизации;
- Более 10 тысяч запасников самостоятельно прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации;
- Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна;
- Постоянно проживающие за границей россияне, которые не состоят на воинском учете, не подлежат частичной мобилизации;
- Находящихся за рубежом в краткосрочной поездке могут призвать в рамках частичной мобилизации;
- Призванные по мобилизации граждане получат статус контрактников.
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