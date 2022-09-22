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В Москве стартовал фестиваль уличного искусства «Здесь и сейчас»
Юлия Онодэра
Сегодня в 15:20

В Москве стартовал фестиваль «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города». В ходе него в разных районах города появятся девять новых работ известных уличных художников. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Первые объекты можно увидеть в парке «Зарядье», рядом с культурным центром «Новослободский» и культурным центром ЗИЛ. Они гармонично встроятся в существующий городской ландшафт, обещают авторы.

«Одна из важнейших задач проекта — внедрение искусства в саму ткань города, когда искусство становится неотъемлемой частью культурного ландшафта. Объекты паблик-арта выступают своего рода проводниками в мир искусства, они становятся поводом для выстраивания диалога между самыми разными людьми с их предпочтениями, вкусами и воззрениями. В долгосрочной перспективе это работает на преображение облика города и гуманизацию его среды», — сказал худрук проекта Игорь Поносов.

В «Зарядье» установили скульптуру Адиля Алиева «Мальчик-рыбак», посвященную теме детства и детских воспоминаний, которые переплетаются с настоящим и будущим. Работа пока находится в холле Медиацентра, а позднее будет перемещена в парковую зону.

Диана Воуба представила у культурного центра ЗИЛ арт-объект «Алфавитяне». В нем художница создала мир планеты Ан, населенной антропоморфными и зооморфными существами — вдохновением для их создания стали идеи русского авангарда.

«Знаки-символы составляют алфавит, из которых можно создавать бесчисленное количество комбинаций. Фигуры алфавитян меняются в зависимости от ракурса, приглашая зрителей включиться в эту захватывающую игру. Это одновременно и игра с архитектурными формами и зримое продолжение диалога с авторами здания культурного центра», — пояснила Воуба.

Наконец, на парковой территории культурного центра «Новослободский» муралист Кирилл Стефанов разместил проект «Пути». «Обычный на первый взгляд памптрек, предназначенный для катания на самокатах, роликах и скейтбордах, оживает с помощью компьютерной графики», — отметил художник.

Позднее в столице появятся еще шесть объектов, их создадут Александр Повзнер, Дмитрий Аске, Виктор Поляков, Сергей Филатов, Петр Герасименко и Леонид Тишков. Работы разместят у галереи «Беляево», рядом с культурными центрами «Зодчие» в ЗАО и «Салют» в Южном Тушино.

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Виктор ПоляковСергей ФилатовЛеонид Тишков
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