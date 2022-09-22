Гендиректор VK Group анонсировал интеграцию «ВКонтакте» и «Госуслуг»

Гендиректор VK Group Владимир Кириенко рассказал, что социальная сеть «ВКонтакте» интегрирует ряд сервисов портала «Госуслуги». Его цитирует ТАСС.

В приложении соцсети начнут действовать сервис записи на прием к врачу «Здоровье» и сервис для автовладельцев «Авто», сообщил глава холдинга. Также будут запущены уведомления с «Госуслуг».

«Мы договорились с электронным правительством, порталом «Госуслуги» о том, что пользователь по своему желанию может подключить уведомления и получать сообщения о значимых для него событиях в «VK Мессенджере», — пояснил Кириенко.

Топ-менеджер добавил, что «Здоровье» появится в приложении в ближайшее время. Согласно его заявлению, пользователи, например, смогут миновать очередь к врачу и записаться на прием через QR-код, который будет выставлен на стойке.

Министерство цифрового развития сообщило о тестировании интеграции «ВКонтакте» и «Госуслуг» в июне. У представителей госучреждений будет возможность подтвердить подлинность своих сообществ, рассказывали в ведомстве.