Генсек ООН призвал подтвердить и укрепить норму о неприменении ядерного оружия

«Как я и говорил с самого начала, эта бессмысленная война имеет безграничный потенциал нанести ужасный ущерб как на Украине, так и по всему миру. Идея ядерного конфликта, некогда немыслимая, стала предметом дискуссии. Само по себе это абсолютно неприемлемо», — заявил он.