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Генсек ООН призвал подтвердить и укрепить норму о неприменении ядерного оружия
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:04

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны вновь подтвердить и укрепить норму о неприемлемости применения ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

«Как я и говорил с самого начала, эта бессмысленная война имеет безграничный потенциал нанести ужасный ущерб как на Украине, так и по всему миру. Идея ядерного конфликта, некогда немыслимая, стала предметом дискуссии. Само по себе это абсолютно неприемлемо», — заявил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что альянс пока не видит каких‑либо изменений в готовности российских ядерных сил.

По его словам, Россия не сможет победить в ядерном конфликте, а применение ядерного оружия Москвой будет иметь для нее «беспрецедентные последствия».

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