В прокат выходит историческая драма «Корсаж», отмеченная в Каннах. Мы публикуем ее трейлер

«Афиша Daily» эксклюзивно публикует трейлер фильма «Корсаж» Мари Кройцер. Ролик предоставила компания Russian World Vision, которая 20 октября выпускает картину в российский прокат.
Главная героиня — императрица Австрийская Елизавета (по прозвищу принцесса Сисси), которая славится своей красотой и стилем. В Рождество 1877 года ей исполняется 40 лет, и по традиции теперь она официально считается стареющей женщиной. Чтобы сохранить свой блистательный образ, Елизавета начинает хитроумную борьбу.
Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в 2022 году. Вики Крипс, исполнившая главную роль, получила там награду как лучшая актриса в секции «Особый взгляд». Также в фильме сыграли Колин Морган, Финнеган Олдфилд, Тамаш Лендьель, Мануэль Рубей, Жанна Вернер и Регина Фрич.