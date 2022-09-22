В прокат выходит историческая драма «Корсаж», отмеченная в Каннах. Мы публикуем ее трейлер

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Семён Гудошников
Сегодня в 14:41

«Афиша Daily» эксклюзивно публикует трейлер фильма «Корсаж» Мари Кройцер. Ролик предоставила компания Russian World Vision, которая 20 октября выпускает картину в российский прокат.

Главная героиня — императрица Австрийская Елизавета (по прозвищу принцесса Сисси), которая славится своей красотой и стилем. В Рождество 1877 года ей исполняется 40 лет, и по традиции теперь она официально считается стареющей женщиной. Чтобы сохранить свой блистательный образ, Елизавета начинает хитроумную борьбу.

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в 2022 году. Вики Крипс, исполнившая главную роль, получила там награду как лучшая актриса в секции «Особый взгляд». Также в фильме сыграли Колин Морган, Финнеган Олдфилд, Тамаш Лендьель, Мануэль Рубей, Жанна Вернер и Регина Фрич.

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Мари КройцерКолин МорганМануэль РубейЖанна Вернер
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