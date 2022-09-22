Постоянный ВНЖ Латвии для россиян перестанет действовать 1 сентября 2023 года

Сейм Латвии утвердил поправки, по которым постоянный вид на жительство для россиян будет действовать до 1 сентября 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сейма страны.

Отмечается, что снова получить постоянный ВНЖ будет можно, но для этого россиянам придется предоставить свидетельство о владении латышским языком.

Вместе с тем приостанавливается возможность продления временного вида на жительство для граждан России и Беларуси, которые получили его на основании сделанных инвестиций или приобретения недвижимости в Латвии. Удаленную рабочую визу теперь тоже нельзя получить.

Тем не менее, поправки предполагают исключения. В частности, россияне смогут получить разрешение на временное проживание на основании воссоединения семьи, международной защиты, национальных интересов или гуманитарных соображений.