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Постоянный ВНЖ Латвии для россиян перестанет действовать 1 сентября 2023 года
Виктория Шанина
Сегодня в 13:59

Сейм Латвии утвердил поправки, по которым постоянный вид на жительство для россиян будет действовать до 1 сентября 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сейма страны.

Отмечается, что снова получить постоянный ВНЖ будет можно, но для этого россиянам придется предоставить свидетельство о владении латышским языком.

Вместе с тем приостанавливается возможность продления временного вида на жительство для граждан России и Беларуси, которые получили его на основании сделанных инвестиций или приобретения недвижимости в Латвии. Удаленную рабочую визу теперь тоже нельзя получить.

Тем не менее, поправки предполагают исключения. В частности, россияне смогут получить разрешение на временное проживание на основании воссоединения семьи, международной защиты, национальных интересов или гуманитарных соображений.

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