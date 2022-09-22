Реклама
Новости
Постоянный ВНЖ Латвии для россиян перестанет действовать 1 сентября 2023 года
16:59
СМИ: в Финляндии арестовали активы «Яндекса»
16:47
björk/Instagram
Бьорк возглавляет траурную процессию по умершей матери в новом клипе «Ancestress»
16:09
«Аэрофлот» вернет деньги за билеты мобилизованным россиянам
15:46
Reuters: Эрдоган проведет встречу на высшем уровне по ситуации с обслуживанием карт «Мир» в Турции
15:31
Мобилизованным москвичам будут доплачивать по 50 тыс. рублей в месяц
15:23
Вышел трейлер нового триллера М.Найта Шьямалана «Стук в хижине»
14:57
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва». Работа миграционного центра «Сахарово»
В СПЧ предложили лишать российского гражданства выходцев из Центральной Азии, отказавшихся служить
14:53
Первые итоги референдума о присоединении Запорожской области к РФ объявят 28 сентября
14:41
Глава НСПК: ситуация с картами «Мир» в Турции — «самая болезненная тема»
13:47
RT сообщил о новых обвинениях в экстремизме против Навального. В ФБК считают, что это старое дело
Обновлено в 13:44
Rambler&Co заплатит до 100 000 рублей за поиск уязвимостей на сайтах «Ленты.ру» и «Чемпионата»
13:31
Российских лыжников могут допустить на международные соревнования под нейтральным флагом
13:00
am.usembassy.gov
Россия дала предварительное согласие на назначение Линн Трейси послом США в Москве
12:57
Узбекистан предостерег граждан, временно пребывающих в РФ, от участия в боевых действиях
12:00
Военный комиссар Якутии рассказал, кто подлежит мобилизации и кого призовут первым
11:52
Ассортимент импортного алкоголя в российских магазинах сократился на 40–95%
11:01
В Казахстане исключили День первого президента из списка госпраздников
10:39
РЖД закупит электропоезда «Ласточка» почти на 70 млрд рублей
09:49
Anadolu Agency/Getty Images
Россия и Украина обменялись военнопленными. Среди них бойцы «Азова»* и Виктор Медведчук
09:43
СМИ: в Финляндии арестовали активы «Яндекса»
Денис Ламехов
Сегодня в 13:47

Власти Финляндии арестовали активы российской ИТ-компании «Яндекс», пишет финская газета Helsingin Sanomat.

Это, как выяснило издание, произошло еще в конце августа — начале сентября. Финские госорганы в своем решении опирались на то, что сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож в начале июня попал под санкции Европейского союза. После этого он покинул пост генерального директора и вышел из совета директоров.

Сам «Яндекс» под ограничения не попал. «Решение о конфискации, вероятно, не окажет прямого влияния на деятельность компании», — пишет Helsingin Sanomat. Российская компания развивает в Финляндии сервис такси и доставки Yango, а также управляет дата-центром в общине Мянтсяля неподалеку от Хельсинки. Какие именно активы арестованы, газета не уточняет.

Еще до попадания Воложа под санкции компания сменила имя финского юрлица с Yandex Oy на Global DC Oy. «„Яндекс“ находится под особым наблюдением», — заявил тогда министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
ЯндексЕС
люди
Аркадий Волож
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение