СМИ: в Финляндии арестовали активы «Яндекса»

Власти Финляндии арестовали активы российской ИТ-компании «Яндекс», пишет финская газета Helsingin Sanomat.

Это, как выяснило издание, произошло еще в конце августа — начале сентября. Финские госорганы в своем решении опирались на то, что сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож в начале июня попал под санкции Европейского союза. После этого он покинул пост генерального директора и вышел из совета директоров.

Сам «Яндекс» под ограничения не попал. «Решение о конфискации, вероятно, не окажет прямого влияния на деятельность компании», — пишет Helsingin Sanomat. Российская компания развивает в Финляндии сервис такси и доставки Yango, а также управляет дата-центром в общине Мянтсяля неподалеку от Хельсинки. Какие именно активы арестованы, газета не уточняет.

Еще до попадания Воложа под санкции компания сменила имя финского юрлица с Yandex Oy на Global DC Oy. «„Яндекс“ находится под особым наблюдением», — заявил тогда министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка.