«Аэрофлот» вернет деньги за билеты мобилизованным россиянам

«Аэрофлот» пообещал полностью вернуть деньги за билеты россиянам в случае призыва. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

«Подлежащие призыву граждане, которые приобрели перевозку до 21 сентября 2022 года (включительно), имеют право на вынужденный возврат средств по авиабилету», — сказано в заявлении «Аэрофлота».

Для возврата необходимо лично обратиться по месту приобретения билета и предъявить любой из документов, подтверждающий право на расторжение договора и возврат денежных средств.

Среди них — повестка, мобилизационное предписание, а также написанный в свободной форме документ, свидетельствующий, что россиянин обращался за разрешением на выезд с места жительства и ему было в этом отказано.

Возврат средств также возможен членам семьи призывника при предъявлении документов, подтверждающих родство.

Ранее «Аэрофлот» опроверг слухи, что мужчинам без справок из военкомата больше не продают билеты. В компании отметили, что все авиакомпании группы работают штатно, ограничений на продажу билетов нет.