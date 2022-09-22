Reuters: Эрдоган проведет встречу на высшем уровне по ситуации с обслуживанием карт «Мир» в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет посвященную экономике встречу на высшем уровне, где будет обсуждаться ситуация с российской платежной системой «Мир» в стране, передает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

Дискуссия состоится на фоне заявлений Минфина США о готовности ввести санкции против «неамериканских финансовых организаций» за заключение контрактов с НСПК (оператор «Мира») или расширение уже существующих договоренностей.

19 сентября Турецкий банк İşbank, крупнейший в стране по объему активов, а также другой местный игрок DenizBank остановили обслуживание карт «Мир». Первый заморозил его и оценивает риски, второй сообщил о прекращении операций.

Глава НСПК Владимир Комлев затем заявил, что ситуация с картами «Мир» в Турции — «самая болезненная тема». При этом три из пяти партнеров системы, по его словам, продолжили работу с ней.

По информации агентства, также на встрече с Эрдоганом будут обсуждаться «договоренности с Россией» и обстановка на Стамбульской бирже. Накануне курс турецкой лиры упал до исторического минимума: валюта ослабла до 18,38 лиры за доллар.