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Песков: статус специальной военной операции после объявления частичной мобилизации не изменился
Семён Гудошников
Сегодня в 10:16

Статус специальной военной операции после объявления в России частичной мобилизации не изменился. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что решений о введении спецмер в экономике на данный момент не принималось. Сообщения об ажиотаже в российских аэропортах Песков назвал сильно преувеличенными. «Очень много фейковой информации на этот счет появляется», — цитирует его слова ТАСС.

Решение о частичной мобилизации в Кремле связывают с изменением ситуации на Украине: «Президент в своем выступлении вчера дал четкую характеристику и объяснил причины принятия такого решения. Дело в том, что СВО начиналась для выполнения целей на Украине, сейчас де-факто нам противостоит <…> блок НАТО со всеми их логистическими возможностями. Это привело к такой необходимости».

Комментируя вручение повесток задержанным на митингах против мобилизации, представитель Кремля заявил, что такая практика не противоречит закону. Все детали, связанные с мобилизацией, определяются и доводятся до регионов со стороны Минобороны, отметил он.

На вопрос, будут ли закрываться границы регионов для тех, кто попал под мобилизацию, пресс-секретарь Путина процитировал восьмой пункт указа президента от 21 сентября: «Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации <…> в количестве и сроки, которые определяются Министерством обороны России для каждого субъекта Российской Федерации».

Обмен пленными между Россией и Украиной и информацию, что среди них были Виктор Медведчук и бойцы батальона «Азов»*, Песков комментировать отказался.

Также он не стал комментировать разговор с его сыном Николаем, которому позвонили соратники Алексея Навального и попросили явиться в военкомат. На опубликованной аудиозаписи Николай говорит, что он «господин Песков», что находиться ему там «не совсем правильно» и что он будет решать этот вопрос на другом уровне. Пресс-секретарь Путина заявил, что знает полное содержание беседы, которое не было опубликовано, но комментировать ее не будет, поскольку это касается его сына и он не обязан.

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Минобороны планирует призвать 300 тыс. резервистов. Отсрочку получат работники оборонно-промышленного комплекса и другие категории граждан, которые определит правительство.

*Батальон «Азов» признан в России террористической организацией и запрещен.

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