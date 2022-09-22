Россия дала предварительное согласие на назначение Линн Трейси послом США в Москве

Министерство иностранных дел России дало предварительное согласие на назначение Линн Трейси послом США в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МИД Сергея Рябкова.

«Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад. Они анонсировали, что она выдвинута на эту должность, только что. А агреман мы дали», — сказал Рябков.

Линн Трейси — американский дипломат, с 2019 года она является послом США в Армении. В 1987–1990 годах Трейси проживала в Москве и работала в американском посольстве. Позже поступила на службу в Госдеп, занимала различные должности в посольствах Туркменистана, Пакистана, Афганистана и других стран Европы и Азии. В 2014–2017-м дипломат работала заместителем посла США в Москве.

20 сентября американский президент Джо Байден предложил назначить Линн Трейси послом Штатов в Москве. В его сообщении отмечалось, что она «является лауреатом премии Госдепартамента за выдающиеся заслуги, премии госсекретаря за героизм и президентской премии за заслуги перед президентом», а также знает русский язык.