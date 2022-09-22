Военный комиссар Якутии рассказал, кто подлежит мобилизации и кого призовут первым

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин рассказал, какие категории граждан подлежат призыву на службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает местное агентство ЯСИА.

По словам Авдонина, призыву подлежат все граждане, которые состоят на воинском учете и не имеют законных оснований для отсрочки. В первую очередь будут призывать тех, кто отслужил не более трех лет назад, встал на воинский учет и имеет навыки военной службы.

«Без специальной военной подготовки мы граждан никуда не отправляем. Оповещение и сбор проводится в Якутске, дальше мы будем отправлять ребят к соединениям воинской части, установленных штабом Восточного военного округа. Отмечу, что солдаты-срочники не отправляются для участия в специальной военной операции», — заявил он.

При необходимости прошедшие службу в армии будут восстанавливать боевые навыки в воинских частях. Все мобилизованные будут получать от 205 тыс. рублей в месяц, членам их семей обещают социальную поддержку.

«Граждане, которые состоят на воинском учете, на период проведения мобилизации должны оставаться на территории, где они постоянно прописаны, без выезда в другие регионы. Я советую всем гражданам, которые имеют на руках мобилизационное предписание, явиться в военные комиссариаты. При себе необходимо иметь паспорт, военный билет, банковскую карту для начисления денежного довольствия», — сказал он.

ЯСИА отмечает, что мобилизации не подлежат студенты, родители, воспитывающие от четырех детей, единственные опекуны несовершеннолетних братьев и сестер, осуществляющие уход за близкими, работники ОПК, не служившие в армии, без военно-учетной специальности и боевого опыта, негодные к службе.

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Минобороны планирует призвать 300 тыс. резервистов.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что дополнительных ограничений на выезд резервистов из России не будет. Что значит в этом контексте «дополнительных», не уточняется. Картаполов отметил, что «подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать».