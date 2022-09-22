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Ассортимент импортного алкоголя в российских магазинах сократился на 40–95%
Семён Гудошников
Сегодня в 08:01

За июнь и август ассортимент импортного алкоголя в федеральных сетях снизился на 40–95% год к году в зависимости от категории. В ближайшие три месяца он может сократиться еще на 40–50%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Импорт алкогольных напитков у крупных сетей за это время уменьшился на 60–100%. В частности, полностью прекратились поставки игристых вин из французской Шампани, на 70% упал импорт виски, на 60% — французского коньяка и импортного пива. На этом фоне закупочные цены на зарубежное спиртное с февраля выросли на 27–40%, а по части позиций — на 70%.

В АКОРТ считают, что оптимальное решение для удовлетворения повышенного спроса в зимние праздники — параллельный импорт. Однако некоторые эксперты предполагают, что он может обернуться ростом числа контрафактной продукции. В то же время российские производители говорят, что крупный ретейл должен переориентироваться на отечественную продукцию.

На прошлой неделе Минпромторг опубликовал перечень алкогольных брендов, разрешенных к параллельному импорту. В него попали Moёt, Veuve Clicquot, Absolut, Hennessy, Jack Daniel’s, Jim Beam и другие. Гендиректор дистрибутора АСТ Леонид Рафаилов указывает, что пока однозначно не покинули российский рынок Bacardi (Martini, Dewar’s, William Lawson’s), Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut) и Campari.

В конце июня о дефиците зарубежного алкоголя сообщили «Известиям» представители бизнеса. Иностранные напитки рестораторы пробуют заменить отечественными и оставшимися в России зарубежными. В Союзе виноградарей и виноделов заявляли, что обстоятельства заставили рестораторов сделать то, что нужно было сделать давно, — перейти на напитки отечественного производства

Подробности по теме
Сможем ли мы пить качественный алкоголь в ближайшие два года и как изменятся цены?
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