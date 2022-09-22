В Казахстане исключили День первого президента из списка госпраздников

Депутаты верхней палаты парламента Казахстана одобрили законодательные поправки, которые предполагают исключение Дня первого президента из числа государственных праздников. Запись пленарного заседания, на котором принималось решение, можно найти на сайте сената.

Исключить День первого президента из перечня госпраздников предложили депутаты нижней палаты парламента в ходе обсуждения законопроекта по вопросам кинематографии, культуры и праздников. Они предложили определить празднование этого дня по аналогии с такими датами, как День государственных символов, День благодарности, имеющих общественно значимый статус.

В республике госпраздники признаются праздничными в соответствии с трудовым законодательством и являются нерабочими.

День первого президента отмечался в Казахстане каждое 1 декабря, начиная с 2012 года. Он был учрежден, чтобы отметить заслуги первого президента Нурсултана Назарбаева перед республикой. В годы его президентства 1 декабря по всей стране проходили различные торжественные собрания, спортивные турниры и культурные мероприятия.

Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет. 20 марта 2019 года он сложил полномочия, на его место пришел бывший спикер сената Касым-Жомарт Токаев.

17 сентября Токаев утвердил поправки в конституцию Казахстана, по которым столица страны переименовывается из Нур-Султана обратно в Астану. Вместе с тем поправки предполагают, что президентский срок увеличивается до семи лет, при этом глава государства не имеет права на переизбрание.

20 ноября в Казахстане пройдут досрочные президентские выборы, которые инициировал Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что необходимо «комплексно перезагрузить ключевые госинституты в соответствии с новой стратегией», чтобы «активизировать совместную работу для благополучия каждого гражданина и процветания страны».