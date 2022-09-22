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РЖД закупит электропоезда «Ласточка» почти на 70 млрд рублей
Виктория Шанина
22 сентября 2022 06:49

«Российские железные дороги» в период с 2023 по 2025 год потратят 67,5 млрд рублей на закупку пассажирских электропоездов «Ласточка» у группы «Синара». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы к проекту инвестпрограммы РЖД на ближайшие три года.

Источник агентства в Холдинге «СТМ» («Синара — транспортные машины») отмечает, что в 2023 году планируется поставка 23 электропоездов пятивагонной комплектации (115 вагонов). В 2021 году РЖД купила 145 вагонов «Ласточек», в планах на 2022-й — 140 вагонов.

Из документов следует, что предыдущая версия инвестпрограммы РЖД предполагала закупку «Ласточек» только в 2023 году, потратить на них планировалось менее 1 млрд рублей. В последующие два года госкомпания собиралась закупить скоростные поезда на 20 млрд рублей.

От этих планов в РЖД отказались. Источник «Ведомостей», знакомый с планами по инвестициям компании, говорит, что причиной отказа от закупки поездов для высокоскоростной магистрали стали текущие геополитическая и экономическая ситуации.

Общая инвестпрограмма на следующие три года может достигнуть рекордных 4,4 трлн рублей. Больше всего вложений запланировано на 2025 год — 1,66 трлн.

Для сравнения «Ведомости» приводят данные по инвестициям РЖД за 2022 год. В текущем году инвестпрограмма должна составить 838 млрд рублей. На эти деньги планируется приобрести 868 пассажирских вагонов, в том числе 325 для перевозок в дальнем следовании, 403 пригородных и 140 вагонов для «Ласточек».

Электропоезда «Ласточка» производятся на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме с 2014 года. Сейчас поезда эксплуатируются примерно в 30 регионах России, а также курсируют на международном маршруте Москва — Минск.

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