Владимир Зеленский призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщил ТАСС.

Зеленский появился на Генеральной Ассамблее ООН в видеообращении. В нем он заявил, что «агрессор» (таковым Украина считает Россию) должен быть изолирован от принятия решений в международных организациях «по меньшей мере пока длится агрессия».

Украинский лидер призвал «отказать в праве голоса, лишить прав направления делегаций, лишить права вето в том случае, если речь идет о члене Совета Безопасности ООН, с тем, чтобы наказать агрессора».

По мнению Зеленского, такое «наказание» России должно стать частью «формулы мира». В это понятие президент Украины также включает санкции, блокирование торговли и возмещение ущерба.