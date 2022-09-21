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Владимир Зеленский призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Юлия Онодэра
Вчера в 22:54

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщил ТАСС.

Зеленский появился на Генеральной Ассамблее ООН в видеообращении. В нем он заявил, что «агрессор» (таковым Украина считает Россию) должен быть изолирован от принятия решений в международных организациях «по меньшей мере пока длится агрессия».

Украинский лидер призвал «отказать в праве голоса, лишить прав направления делегаций, лишить права вето в том случае, если речь идет о члене Совета Безопасности ООН, с тем, чтобы наказать агрессора».

По мнению Зеленского, такое «наказание» России должно стать частью «формулы мира». В это понятие президент Украины также включает санкции, блокирование торговли и возмещение ущерба.

В своем выступлении Зеленский заявил, что Украина не пойдет на переговоры с Россией. «Я исключаю, что решение будет достигнуто на какой‑то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной», — добавил он.

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