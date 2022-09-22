На протестных акциях в городах России задержали более 1300 человек. Некоторым вручили повестки

На протестных акциях, которые начались в городах России после объявления частичной мобилизации, задержали 1312 человек. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на «ОВД-инфо»*.

В Москве задержали 468 человек, в Петербурге — 490 человек. Остальные задержанные принимали участие в митингах в других 36 городах, в том числе в Новосибирске, Иркутске, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Уфе, Улан-Удэ. В Москве некоторые из задержанных сообщили, что в полиции им вручались повестки из военкоматов.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк назвала общее число участников протестов «незначительным». Волк отметила, что акции были несанкционированными. Часть из них инициировало движение «Весна».

Днем 21 сентября прокуратура Москвы предостерегала об ответственности за призывы к несогласованным акциям и участие в них. Помимо административного наказания, участникам грозят статьи УК РФ о «вовлечении несоврешеннолетних в противоправную деятельность», распространении фейков об армии и массовых беспорядках.

Тем временем в интернете распространилась онлайн-петиция против мобилизации. Ее подписали к вечеру 21 сентября почти 280 тыс. человек.

*«ОВД-инфо» — правозащитный проект, внесенный Минюстом в реестр иностранных агентов.