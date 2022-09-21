Военнообязанным Курской области запретили покидать регион

Военнообязанным Курской области запретили уезжать из региона без разрешения военного комиссариата. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на главного коенного комиссара субъекта Владимира Родионова.

Родионов заявил, что состоящие на учете в военкомате и находящиеся в запасе граждане должны оставаться в регионе. Кроме того, он призвал других граждан, подлежащих мобилизации, вернуться в Курскую область.

Председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов заявил, что мобилизация коснется тех мужчин, которые служили в армии, умеют военно-учетную специальность и боевой опыт.

Горбунов отметил, что более всего армии требуются артиллеристы, танкисты и мотострелки. Родионов также добавил, что на территорию Украины добровольцами уже отправились 200 человек, еще 800 служат по контракту.

21 сентября Владимир Путин объявил о введении с этого дня частичной мобилизации в России. Призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.