В Чехии умер первый заболевший оспой обезьян

В Чехии умер первый пациент, у которого диагностировали оспу обезьян. Об этом сообщает Idnes со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Пациент был госпитализирован несколько недель назад в одну из больниц Праги. Предположительно, он привез инфекцию из Великобритании.
Несмотря на то, что у большинства пациентов с оспой обезьян болезнь протекала в легкой форме, скончавшийся переносил ее тяжело из‑за ослабленного иммунитета всвязи с другими заболеваниями, включая ВИЧ и воспаление легких.
Чехия — третья после Бельгии и Испании европейская страна, в которой зафиксировали смерть пациента с оспой обезьян. Все в стране подтверждены 66 случаев заболевания, из них 42 — в Праге.