В Чехии умер первый заболевший оспой обезьян

В Чехии умер первый пациент, у которого диагностировали оспу обезьян. Об этом сообщает Idnes со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Пациент был госпитализирован несколько недель назад в одну из больниц Праги. Предположительно, он привез инфекцию из Великобритании.

Несмотря на то, что у большинства пациентов с оспой обезьян болезнь протекала в легкой форме, скончавшийся переносил ее тяжело из‑за ослабленного иммунитета всвязи с другими заболеваниями, включая ВИЧ и воспаление легких.