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В Чехии умер первый заболевший оспой обезьян
Виктория Шанина
Сегодня в 19:42

В Чехии умер первый пациент, у которого диагностировали оспу обезьян. Об этом сообщает Idnes со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Пациент был госпитализирован несколько недель назад в одну из больниц Праги. Предположительно, он привез инфекцию из Великобритании.

Несмотря на то, что у большинства пациентов с оспой обезьян болезнь протекала в легкой форме, скончавшийся переносил ее тяжело из‑за ослабленного иммунитета всвязи с другими заболеваниями, включая ВИЧ и воспаление легких.

Чехия — третья после Бельгии и Испании европейская страна, в которой зафиксировали смерть пациента с оспой обезьян. Все в стране подтверждены 66 случаев заболевания, из них 42 — в Праге.

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