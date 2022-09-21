TikTok запретит пользователям собирать деньги на политические цели

Социальная сеть TikTok ограничит возможности для использования своей платформы в политических целях. Об этом рассказали в блоге компании.

TikTok запретит политическим аккаунтам покупать рекламу и монетизировать свою деятельность в соцсети. Кроме того, пользователям больше не будут разрешать собирать деньги через платформу на политические цели.

Руководство TikTok порекомендовало аккаунтам, принадлежащим правительственным органам, пройти верификацию. При этом соцсеть сама будет выявлять политические страницы с помощью модерации и использования технологий.

«Мы стремимся найти баланс между предоставлением людям возможности обсуждать вопросы, которые имеют отношение к их жизни, и защитой творческой и развлекательной платформы, как ее воспринимают пользователи», — сказал президент TikTok Блейк Чандли.