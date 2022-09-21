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Главы МИД стран Евросоюза проведут экстренную встречу. На ней обсудят новые санкции против России
Виктория Шанина
Сегодня в 18:51

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель созывает экстренную встречу глав МИД ЕС, на которой министры обсудят ситуацию по конфликту на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Борреля на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Министры иностранных дел стран Евросоюза, в частности, обсудят новые санкции против России после недавних заявлений президента Владимира Путина.

«У нас уже была плановая встреча глав МИД в Нью-Йорке в понедельник. Сейчас я созову экстренную встречу, чтоб подтвердить нашу поддержку Украины и предупредить международное сообщество о ситуации, в которую нас поставил Путин. Министры обсудят продолжение оказания военной поддержки Украине, новые санкции против России», — сказал Боррель.

Вместе с тем, по его словам, Совет Безопасности ООН 22 сентября обсудит «новый сценарий» ситуации на Украине. На этой неделе организация отреагирует на заявления Путина.

Жозеп Боррель добавил, что Евросоюз не намерен вмешиваться в конфликт на Украине.

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