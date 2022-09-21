Роскосмос: Россия «с высокой долей вероятности» будет участвовать в проекте МКС до 2028 года

Россия «с высокой долей вероятности» будет участвовать в проекте Международной космической станции до 2028 года. Об этом со ссылкой на главу Роскосмоса Юрия Борисова пишет РБК.

В июле, после своего назначения на должность главы госкорпорации, Борисов заявлял, что Россия начнет процесс выхода из проекта МКС после 2024 года. Предполагалось, что к этому времени Роскосмос начнет формировать собственную орбитальную станцию.

По словам Юрия Борисова, основным приоритетом страны в пилотируемой космонавтике будет создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Основная цель — обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами: навигацией, связью, передачей данных, метео-, геодезической информацией и прочим.

«Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь», — отметил он.

Позже исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев уточнил, что дата выхода из МКС будет определяться «техническим состоянием станции». Это может произойти как в 2025-м, так и в 2030 году.

В августе Роскосмос впервые представил макет Российской орбитальной станции. Развертывание космического аппарата будет проходить в два этапа. На первом он будет состоять из четырех модулей — научно-энергетического, узлового, базового и шлюзового. На втором этапе к станции должны присоединить целевой и производственный отсеки, а также платформу обслуживания. В итоге станция сможет принимать экипаж из двух — четырех человек.