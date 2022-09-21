Реклама
Новости
В Чехии умер первый заболевший оспой обезьян
22:42
Военнообязанным Курской области запретили покидать регион
22:40
Главы МИД стран Евросоюза проведут экстренную встречу. На ней обсудят новые санкции против России
21:51
TikTok запретит пользователям собирать деньги на политические цели
21:21
Роскосмос: Россия «с высокой долей вероятности» будет участвовать в проекте МКС до 2028 года
21:19
Politico: Евросоюз готовит новый пакет санкций в отношении России
21:15
Частичная мобилизация в России, Минобороны наберет 300 тыс. резервистов и другие новости дня
20:52
Дайджест
Hello I’m Nik/Unsplash
В ООН призвали ввести дополнительные налоги для компаний, работающих на ископаемом топливе
20:30
Совет Федерации: подготовка мобилизованных для участия в спецоперации займет больше месяца
19:41
Спецоперация, энергоресурсы и мировой кризис: о чем говорил Байден на Генассамблее ООН
19:22
Техасский университет: мужчины больше подвержены социальной изоляции
19:13
Финляндия откажет в визах мужчинам из России, если они заявят о нежелании вернуться на родину
18:36
Владимир Путин заявил, что главная черта характера россиянина — патриотизм
18:34
«вДудь»/YouTube
Сергея Бурунова госпитализировали с коронавирусом
18:28
Мобилизованные граждане могут лишиться работы
17:32
Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября
17:31
Минэкономразвития: спад ВВП России в 2022 году составит 2,9%
17:24
ЦБ рекомендовал банкам ввести кредитные каникулы для мобилизованных россиян
17:04
Nurphoto/Getty Images
НАТО не увидел изменений в готовности ядерных сил РФ. Для России готовятся новые санкции
16:51
Совет Федерации: частичная мобилизация не коснется выпускников военных кафедр
16:25
Роскосмос: Россия «с высокой долей вероятности» будет участвовать в проекте МКС до 2028 года
Виктория Шанина
Сегодня в 18:19

Россия «с высокой долей вероятности» будет участвовать в проекте Международной космической станции до 2028 года. Об этом со ссылкой на главу Роскосмоса Юрия Борисова пишет РБК.

В июле, после своего назначения на должность главы госкорпорации, Борисов заявлял, что Россия начнет процесс выхода из проекта МКС после 2024 года. Предполагалось, что к этому времени Роскосмос начнет формировать собственную орбитальную станцию.

По словам Юрия Борисова, основным приоритетом страны в пилотируемой космонавтике будет создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Основная цель — обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами: навигацией, связью, передачей данных, метео-, геодезической информацией и прочим.

«Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь», — отметил он.

Позже исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев уточнил, что дата выхода из МКС будет определяться «техническим состоянием станции». Это может произойти как в 2025-м, так и в 2030 году.

В августе Роскосмос впервые представил макет Российской орбитальной станции. Развертывание космического аппарата будет проходить в два этапа. На первом он будет состоять из четырех модулей — научно-энергетического, узлового, базового и шлюзового. На втором этапе к станции должны присоединить целевой и производственный отсеки, а также платформу обслуживания. В итоге станция сможет принимать экипаж из двух — четырех человек.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение