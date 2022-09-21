Частичная мобилизация в России, Минобороны наберет 300 тыс. резервистов и другие новости дня

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что его ведомство планирует призвать 300 тыс. резервистов. Отсрочку получат работники оборонно-промышленного комплекса и другие категории граждан, которые определит правительство.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что выпускников военных кафедр в вузах не будут приравнивать к тем, кто прошел военную службу, а частичная мобилизация касается только служивших.

Кроме того, Бондарев высказался о сроках подготовки мобилизованных. Он заявил: «За месяц они, естественно, туда не попадут. Они попадут после того, как будет принято решение что да, эти люди, эти подразделения боеготовы». Также, по его словам, призванные для участия в спецоперации пройдут проверку здоровья и ряд других процедур.

Ответственный секретарь СПЧ при президенте Александр Точенов заявил, что на данный момент ограниченно годных к службе призывать не будут.

Совет Федерации одобрил поправки о введении в Уголовный кодекс понятий «мобилизация» и «военное время». Госдума приняла соответствующий законопроект накануне, 20 сентября, рассмотрев поправки сразу во втором и третьем чтениях.

МИД Латвии не будет выдавать визы уклоняющимся от мобилизации россиянам, также страна не будет пропускать их через границу. А Финляндия откажет в визах мужчинам призывного возраста из России, если из их заявлений станет ясно о нежелании вернуться на родину.

Генсек НАТО заявил, что альянс пока не видит каких‑либо изменений в готовности российских ядерных сил. Согласно его заявлению, Россия не сможет победить в ядерном конфликте, а применение ядерного оружия Москвой будет иметь для нее «беспрецедентные последствия».

Джо Байден выступил на Генассамблее ООН. Он высказался о спецоперации на Украине, заявил, что санкции не препятствуют поставкам продовольствия из России, и призвал страны не использовать энергоресурсы как оружие. Пересказываем основные тезисы его речи.