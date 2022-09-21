Совет Федерации: подготовка мобилизованных для участия в спецоперации займет больше месяца

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Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев высказался о сроке подготовки мобилизованных для участия в спецоперации. Его цитирует «Интерфакс».

Бондарев заявил: «За месяц они, естественно, туда не попадут. Они попадут после того, как будет принято решение что да, эти люди, эти подразделения боеготовны».

«Они [мобилизованные] должны быть призваны, проверены по здоровью, экипированы, отправлены на обучение, переобучение, на проведение слаженности в составе подразделений.

И только после того, как комиссия примет решение, что да, на самом деле это подразделение, эта воинская часть способна выполнить боевую задачу четко и без потерь, тогда они будут перебазироваться уже к линии фронта».
Виктор Бондарев
Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности

Бондарев заявил, что частичной мобилизации подлежат только те, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Ранее он уже сообщал: «Будут призываться только те, кто служил». По его словам, выпускников военных кафедр в вузах не будут приравнивать к тем, кто прошел военную службу.

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Минобороны планирует призвать 300 тыс. резервистов. Отсрочку получат работники оборонно-промышленного комплекса и другие категории граждан, которые определит правительство.

По словам ответственного секретаря СПЧ при президенте Александра Точенова, граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, так как эта категория призывается при полной мобилизации.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что дополнительных ограничений на выезд резервистов из России не будет. Что значит в этом контексте «дополнительных», не уточняется.

Он добавил, что «подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать». Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал разъяснения об ограничениях на выезд и отсрочках.

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