Спецоперация, энергоресурсы и мировой кризис: о чем говорил Байден на Генассамблее ООН

Президент США Джо Байден выступил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Пересказываем основные тезисы его речи.

Американские власти выступают за завершение спецоперации на Украине и продолжают быть солидарны в ней в защите суверенитета страны. По словам Байдена, Украина «имеет те же права, что и все другие суверенные страны» и «солидарность США против российской агрессии не является секретом».

«Соединенные Штаты хотят, чтобы война завершилась на справедливых условиях, мы все выступаем за это. Территорию страны нельзя забирать силой, и мы противостоим действиям России в этом», — сказал американский президент.

США тесно работают с союзниками, чтобы не допустить потенциальную атаку России на территории НАТО.

Как заявляет Джо Байден, Россия выступила с ядерными угрозами в адрес Европы в нарушение режима нераспространения. Власти США готовы работать над контролем над ядерными вооружениями вне зависимости от событий в мире. В Вашингтоне согласны с тем, что ядерную войну нельзя выиграть и она никогда не должна быть развязана.

Штаты намерены обеспечить продление сделки по экспорту украинского зерна на мировые рынки через порты Черного моря. Джо Байден также призвал все страны не препятствовать поставкам продовольствия и не создавать избыточных запасов зерна и заявил, что поставкам продовольствия и удобрений из России западные санкции не препятствуют.

Соединенные Штаты будут добиваться, чтобы другие страны не использовали энергоресурсы как оружие.

«Вместе с партнерами по всему миру мы работаем над обеспечением устойчивых цепочек поставок, которые защитят от принуждения и доминирования, и обеспечим, чтобы ни одна страна не смогла бы использовать энергоносители в качестве оружия», — утверждает глава государства.

Джо Байден считает, что основные глобальные кредиторы, включая страны, не входящие в Парижский клуб, должны вести прозрачные переговоры о списании долгов для стран с низким уровнем дохода. Это необходимо, чтобы «предотвратить более широкий экономический и политический кризис во всем мире».

Штаты предлагают расширить число как постоянных, так и непостоянных членов Совета Безопасности ООН, так как организации следует стать более инклюзивной, а также «эффективнее реагировать на нужды современного мира».

На данный момент постоянными членами СБ ООН являются Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.

Американские власти не ищут конфликта с Китаем, не заставляют страны выбирать между Вашингтоном и Пекином и не хотят новой холодной войны, заявил Байден. Он отметил, что США будут «решительно продвигать свое видение свободного, открытого, безопасного и процветающего мира», а также предлагать странам сотрудничество «не для поощрения их зависимости, а для снижения их бремени» и «без политических обязательств».