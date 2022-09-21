Спецоперация, энергоресурсы и мировой кризис: о чем говорил Байден на Генассамблее ООН

Президент США Джо Байден выступил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Пересказываем основные тезисы его речи.
- Американские власти выступают за завершение спецоперации на Украине и продолжают быть солидарны в ней в защите суверенитета страны. По словам Байдена, Украина «имеет те же права, что и все другие суверенные страны» и «солидарность США против российской агрессии не является секретом».
«Соединенные Штаты хотят, чтобы война завершилась на справедливых условиях, мы все выступаем за это. Территорию страны нельзя забирать силой, и мы противостоим действиям России в этом», — сказал американский президент.
- США тесно работают с союзниками, чтобы не допустить потенциальную атаку России на территории НАТО.
- Как заявляет Джо Байден, Россия выступила с ядерными угрозами в адрес Европы в нарушение режима нераспространения. Власти США готовы работать над контролем над ядерными вооружениями вне зависимости от событий в мире. В Вашингтоне согласны с тем, что ядерную войну нельзя выиграть и она никогда не должна быть развязана.
- Штаты намерены обеспечить продление сделки по экспорту украинского зерна на мировые рынки через порты Черного моря. Джо Байден также призвал все страны не препятствовать поставкам продовольствия и не создавать избыточных запасов зерна и заявил, что поставкам продовольствия и удобрений из России западные санкции не препятствуют.
- Соединенные Штаты будут добиваться, чтобы другие страны не использовали энергоресурсы как оружие.
«Вместе с партнерами по всему миру мы работаем над обеспечением устойчивых цепочек поставок, которые защитят от принуждения и доминирования, и обеспечим, чтобы ни одна страна не смогла бы использовать энергоносители в качестве оружия», — утверждает глава государства.
- Джо Байден считает, что основные глобальные кредиторы, включая страны, не входящие в Парижский клуб, должны вести прозрачные переговоры о списании долгов для стран с низким уровнем дохода. Это необходимо, чтобы «предотвратить более широкий экономический и политический кризис во всем мире».
- Штаты предлагают расширить число как постоянных, так и непостоянных членов Совета Безопасности ООН, так как организации следует стать более инклюзивной, а также «эффективнее реагировать на нужды современного мира».
На данный момент постоянными членами СБ ООН являются Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.
- Американские власти не ищут конфликта с Китаем, не заставляют страны выбирать между Вашингтоном и Пекином и не хотят новой холодной войны, заявил Байден. Он отметил, что США будут «решительно продвигать свое видение свободного, открытого, безопасного и процветающего мира», а также предлагать странам сотрудничество «не для поощрения их зависимости, а для снижения их бремени» и «без политических обязательств».
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