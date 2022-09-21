Реклама
Новости
В ООН призвали ввести дополнительные налоги для компаний, работающих на ископаемом топливе
20:30
Совет Федерации: подготовка мобилизованных для участия в спецоперации займет больше месяца
19:41
Спецоперация, энергоресурсы и мировой кризис: о чем говорил Байден на Генассамблее ООН
19:22
Техасский университет: мужчины больше подвержены социальной изоляции
19:13
Финляндия откажет в визах мужчинам из России, если они заявят о нежелании вернуться на родину
18:36
Владимир Путин заявил, что главная черта характера россиянина — патриотизм
18:34
«вДудь»/YouTube
Сергея Бурунова госпитализировали с коронавирусом
18:28
Мобилизованные граждане могут лишиться работы
17:32
Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября
17:31
Минэкономразвития: спад ВВП России в 2022 году составит 2,9%
17:24
ЦБ рекомендовал банкам ввести кредитные каникулы для мобилизованных россиян
17:04
Nurphoto/Getty Images
НАТО не увидел изменений в готовности ядерных сил РФ. Для России готовятся новые санкции
16:51
Совет Федерации: частичная мобилизация не коснется выпускников военных кафедр
16:25
Прокуратура Москвы: участникам протестов может грозить лишение свободы до 15 лет
16:23
Депутаты поддержали законопроект о сроках до пяти лет за осквернение георгиевской ленты
16:14
Умерла галеристка Анна Стоунлейк, в 2000-е познакомившая Лондон с Приговым, Куликом и «Митьками»
16:10
В Госдуме считают, что больше всего граждан мобилизуют в центральных и западных регионах России
15:52
mai.ru
Экс-ректор МАИ погиб в своем вузе, пролетев несколько лестничных пролетов
15:42
Депутат Госдумы рассказал, как непросто ему далось решение не отправляться на спецоперацию
14:59
Глава Ростуризма Догузова: ограничения на выезд за границу на данный момент не введены
14:36
Владимир Путин заявил, что главная черта характера россиянина — патриотизм
Юлия Онодэра
Сегодня в 15:34

Владимир Путин заявил, что суть характера российского народа заключается в том, чтобы быть патриотами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на речь президента к 1160-летию зарождения государственности России.

Президент России также отметил, что граждане страны будут защищать свою культуру и суверенитет во имя потомков и великого будущего. При этом Путин напомнил, что Россия уже является великой державой.

Такой ее сделали в числе прочих Владимир Ленин, Иосиф Сталин и Николай II. По мнению российского лидера, со времен их деятельности на политическом поле прошло не так много времени, чтобы давать ей оценку.

Путин напомнил, что «ответственность за укрепление Родины лежит на каждом». «За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов», — сказал он.

«В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию», — пообещал президент.

Российский лидер подчеркнул, что «ответственная, сильная власть в нашем государстве служит и будет служить только народу России». Поддержка народа, как считает Путин, — это «залог успешного безопасного развития нашей страны как одного из центров формирующегося сейчас более справедливого многополярного мира».

«Наша цивилизация самобытна, у нее свой путь. И в этом нет ни капли чванства и чувства превосходства. Эта цивилизация наша. Вот что для нас главное. И за свое Отечество, за свою Родину, которая у нас одна, за нашу свободу, независимость и суверенитет, за нашу культуру и традиции мы будем бороться, будем их отстаивать и защищать во имя наших предков и наших потомков, ради России, ее великой истории и великого будущего», — добавил Путин.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Владимир ПутинНиколай IIПРЕДОК
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение