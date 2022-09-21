Владимир Путин заявил, что суть характера российского народа заключается в том, чтобы быть патриотами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на речь президента к 1160-летию зарождения государственности России.

Президент России также отметил, что граждане страны будут защищать свою культуру и суверенитет во имя потомков и великого будущего. При этом Путин напомнил, что Россия уже является великой державой.

Такой ее сделали в числе прочих Владимир Ленин, Иосиф Сталин и Николай II. По мнению российского лидера, со времен их деятельности на политическом поле прошло не так много времени, чтобы давать ей оценку.

Путин напомнил, что «ответственность за укрепление Родины лежит на каждом». «За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов», — сказал он.

«В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию», — пообещал президент.

Российский лидер подчеркнул, что «ответственная, сильная власть в нашем государстве служит и будет служить только народу России». Поддержка народа, как считает Путин, — это «залог успешного безопасного развития нашей страны как одного из центров формирующегося сейчас более справедливого многополярного мира».

«Наша цивилизация самобытна, у нее свой путь. И в этом нет ни капли чванства и чувства превосходства. Эта цивилизация наша. Вот что для нас главное. И за свое Отечество, за свою Родину, которая у нас одна, за нашу свободу, независимость и суверенитет, за нашу культуру и традиции мы будем бороться, будем их отстаивать и защищать во имя наших предков и наших потомков, ради России, ее великой истории и великого будущего», — добавил Путин.