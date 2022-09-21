Сергея Бурунова госпитализировали с коронавирусом

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Виктория Шанина
Сегодня в 15:28

Российский актер Сергей Бурунов доставлен в больницу с COVID-19. Об этом ТАСС сообщила его агент Анастасия Сайфулина.

По ее словам, сейчас актер чувствует себя «вполне нормально». Сайфулина также передала россиянам пожелание от Бурунова: «носить чаще маски и пользоваться санитайзерами», как это делает сам Сергей.

В своем инстаграме* Сергей Бурунов поблагодарил всех, кто проявил заботу и внимание к его здоровью. Сообщения в интернете о том, что его состояние средней тяжести, он опроверг.

«Да, я в больнице. Это на самом деле так. Я заболел, но ничего страшного в этом нет», — заявил Бурунов.

Он добавил, что некоторые посты в интернете о том, что популярный артист или певец «умер, разбился и так далее», не соответствуют действительности и отвратительны.

«Мне объяснили, что это называется кликбейт. И внутри таких видео может быть что угодно другое. И за счет известных имен просто нагоняется трафик. Но это мерзко. Просто мерзко», — пишет актер под постом.

За последние сутки в России выявили 53 045 новых случаев COVID-19, госпитализирован 4321 человек. Выздоровели 59 718 пациентов, скончались — 107.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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