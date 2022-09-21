Реклама
Новости
Мобилизованные граждане могут лишиться работы
17:32
Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября
17:31
Минэкономразвития: спад ВВП России в 2022 году составит 2,9%
17:24
ЦБ рекомендовал банкам ввести кредитные каникулы для мобилизованных россиян
17:04
Nurphoto/Getty Images
НАТО не увидел изменений в готовности ядерных сил РФ. Для России готовятся новые санкции
16:51
Совет Федерации: частичная мобилизация не коснется выпускников военных кафедр
16:25
Прокуратура Москвы: участникам протестов может грозить лишение свободы до 15 лет
16:23
Депутаты поддержали законопроект о сроках до пяти лет за осквернение георгиевской ленты
16:14
Умерла галеристка Анна Стоунлейк, в 2000-е познакомившая Лондон с Приговым, Куликом и «Митьками»
16:10
В Госдуме считают, что больше всего граждан мобилизуют в центральных и западных регионах России
15:52
mai.ru
Экс-ректор МАИ погиб в своем вузе, пролетев несколько лестничных пролетов
15:42
Депутат Госдумы рассказал, как непросто ему далось решение не отправляться на спецоперацию
14:59
Глава Ростуризма Догузова: ограничения на выезд за границу на данный момент не введены
14:36
Совфед одобрил закон о предоставлении гражданства РФ иностранцам, служащим в ВС
14:36
Совфед одобрил поправки о введении в Уголовный кодекс понятий «мобилизация» и «военное время»
14:24
Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве
14:21
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
На ближайшие рейсы в соседние безвизовые страны кончились авиабилеты
13:53
РКН пригрозил СМИ блокировкой за распространение данных о мобилизации из неофициальных источников
13:45
Песков анонсировал разъяснения об ограничениях на выезд и отсрочках в рамках частичной мобилизации
12:55
РЖД и «Аэрофлот» не вводят никаких ограничений на продажу билетов на фоне частичной мобилизации
12:51
Минэкономразвития: спад ВВП России в 2022 году составит 2,9%
Денис Ламехов
Сегодня в 14:24

Министерство экономического развития прогнозирует спад ВВП России в 2022 году на 2,9%, заявил глава ведомства Максим Решетников. Его цитирует ТАСС.

Нижняя точка спада, как сообщил Решетников, будет пройдена в четвертом квартале этого года. В 2023-м сокращение российской экономики составит 0,8%, в 2024–2025 годах она выйдет к росту — он составит 2,6% «за счет роста внутреннего спроса — потребительского и инвестиционного», заявил министр.

Согласно прогнозам Минэкономразвития, инфляция в стране по итогам 2022-го составит 12,4%, к концу года уровень безработицы увеличится до 4,5%.

В майском прогнозе ведомство предсказывало спад ВВП в текущем году на уровне 7,8%, в августовском — 4,2%. 10 марта первый после введения жестких санкций опрос Центробанка России показал, что в 2022 году российские аналитики ждали снижения на 8%.

Объем российской экономики в 2021-м составил 131 млрд рублей — ВВП увеличился на рекордные для последних лет 4,7%. В сентябре того же года Министерство экономического развития ожидало роста экономики страны в текущем году на 3%.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
МинэкономразвитияБанк России
люди
Максим Решетников
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение