Минэкономразвития: спад ВВП России в 2022 году составит 2,9%

Министерство экономического развития прогнозирует спад ВВП России в 2022 году на 2,9%, заявил глава ведомства Максим Решетников. Его цитирует ТАСС.

Нижняя точка спада, как сообщил Решетников, будет пройдена в четвертом квартале этого года. В 2023-м сокращение российской экономики составит 0,8%, в 2024–2025 годах она выйдет к росту — он составит 2,6% «за счет роста внутреннего спроса — потребительского и инвестиционного», заявил министр.

Согласно прогнозам Минэкономразвития, инфляция в стране по итогам 2022-го составит 12,4%, к концу года уровень безработицы увеличится до 4,5%.

В майском прогнозе ведомство предсказывало спад ВВП в текущем году на уровне 7,8%, в августовском — 4,2%. 10 марта первый после введения жестких санкций опрос Центробанка России показал, что в 2022 году российские аналитики ждали снижения на 8%.

Объем российской экономики в 2021-м составил 131 млрд рублей — ВВП увеличился на рекордные для последних лет 4,7%. В сентябре того же года Министерство экономического развития ожидало роста экономики страны в текущем году на 3%.