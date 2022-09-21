НАТО не увидел изменений в готовности ядерных сил РФ. Для России готовятся новые санкции

НАТО пока не видит каких‑либо изменений в готовности российских ядерных сил. Об этом на онлайн-форуме Reuters Next заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Мы контактируем с российской стороной и внимательно следим за ее действиями. Пока что мы не наблюдали каких‑либо изменений в российской ядерной стратегии и готовности ее сил. Однако мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и сохраняем бдительность», — цитирует его слова ТАСС.

Столтенберг считает, что Россия не сможет победить в ядерном конфликте, а применение ядерного оружия Москвой будет иметь для нее «беспрецедентные последствия».

Заявления Путина о частичной мобилизации не стали для НАТО неожиданностью, поддержка Украине будет оказываться и дальше, отметил он. Страны НАТО активно ведут переговоры с предприятиями ВПК об увеличении поставок вооружений для себя и Киева.

По словам генсека, участники альянса намерены усилить давление на Россию и ввести новые санкции. Он также считает, что успех переговоров для Украины будет зависеть от ее успехов на поле боя.

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Минобороны планирует призвать 300 тыс. резервистов. Отсрочку получат работники оборонно-промышленного комплекса и другие категории граждан, которые определит правительство.

По словам ответственного секретаря СПЧ при президенте Александра Точенова, граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, так как эта категория призывается при полной мобилизации.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что дополнительных ограничений на выезд резервистов из России не будет. Что значит в этом контексте «дополнительных», не уточняется. Картаполов отметил, что «подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать».