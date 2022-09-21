ЦБ рекомендовал банкам ввести кредитные каникулы для мобилизованных россиян

Центробанк рекомендовал банкам ввести кредитные каникулы для мобилизованных россиян и предложил в будущем закрепить их в законе. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале и на сайте регулятора.

ЦБ предложил таким гражданам обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на время мобилизации.

Выдающим кредиты организациям, в свою очередь, регулятор рекомендовал разработать программы кредитных каникул и реструктуризации или же адаптировать уже существующие. Мобилизованным также просят не начислять по договорам штрафы и пени, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, если ранее на него обратили взыскание.

Аналогичное право предлагают предоставлять близким родственникам таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении.

При этом банки не должны при реструктуризации ухудшать кредитную историю заемщика.

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Министр обороны Сергей Шойгу уточнял, что студентов, преподавателей вузов и призывников на фронт не отправят.