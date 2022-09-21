Прокуратура Москвы: участникам протестов может грозить лишение свободы до 15 лет

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Виктория Шанина
Сегодня в 13:23

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в акциях протеста и призывы к ним в соцсетях. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«В сети „Интернет“, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичных акциях в Москве и совершению иных противоправных деяний. Указанные массовые мероприятия с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласованы», — пишет прокуратура.

В заявлении ведомства отмечается, что организация несогласованного мероприятия, участие в нем и «вовлечение в такие мероприятия несовершеннолетних» влекут за собой административную и уголовную ответственность.

Предполагается, что дела будут рассматриваться по статьям 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС), 151 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий), 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС), 212 УК (массовые беспорядки). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет.

Активисты и оппозиционеры начали призывать устраивать акции протеста или участвовать в них после того, как утром 21 сентября президент объявил о введении частичной мобилизации в России. Призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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