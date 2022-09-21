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Депутат Госдумы рассказал, как непросто ему далось решение не отправляться на спецоперацию
Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:59

Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин рассказал, как тяжело ему далось решение не отправляться на российскую спецоперацию. На это обратил внимание телеграм-канал Baza.

По словам Вяткина, порой кажется, что «написать заявление» об увольнении и «уйти на фронт» — «это, наверное, самое легкое решение», потому что не придется решать «проблемы вот здесь». Он напомнил, что за думскими депутатами и партиями «стоят граждане», а «депутаты должны донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого».

Вяткин отметил, что в России как будто появились «две реальности — одна фронтовая, одна мирная» с праздниками и салютами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос о мобилизации депутатов и сотрудников аппарата Госдумы, которые обладают востребованными в военной операции специальностями. Он сказал, что «тем, кто может быть востребован, надо принимать решение».

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Минобороны планирует призвать 300 тыс. резервистов. Отсрочку получат работники оборонно-промышленного комплекса и другие категории граждан, которые определит правительство.

По словам ответственного секретаря СПЧ при президенте Александра Точенова, граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, так как эта категория призывается при полной мобилизации.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что дополнительных ограничений на выезд резервистов из России не будет. Что значит в этом контексте «дополнительных», не уточняется.

Он добавил, что «подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать». Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал разъяснения об ограничениях на выезд и отсрочках.

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