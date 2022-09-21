Глава Ростуризма Догузова: ограничения на выезд за границу на данный момент не введены

Глава Ростуризма Зарина Догузова высказалась о возможном введении ограничений на пересечение российской границы на фоне частичной мобилизации. Сообщение появилось в ее телеграм-канале.

Она заявила: «По нашим данным, на текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось. Необходимо дождаться соответствующих официальных разъяснений. Такая информация нами запрошена. Обо всех изменениях будем оперативно информировать».

После этого обновления в канале Догузовой не публиковались. От других официальных органов сообщений об ограничениях на момент публикации также нет.

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Минобороны планирует призвать 300 тыс. резервистов. Отсрочку получат работники оборонно-промышленного комплекса и другие категории граждан, которые определит правительство.

По словам ответственного секретаря СПЧ при президенте Александра Точенова, граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, так как эта категория призывается при полной мобилизации.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что дополнительных ограничений на выезд резервистов из России не будет. Что значит в этом контексте «дополнительных», не уточняется.

Он добавил, что «подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать». Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал разъяснения об ограничениях на выезд и отсрочках.