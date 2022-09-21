Совфед одобрил закон о предоставлении гражданства РФ иностранцам, служащим в ВС

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Виктория Шанина
Сегодня в 11:36

Совет Федерации одобрил закон об упрощенном получении российского гражданства для иностранцев, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет об упрощенной подаче заявления о приеме в гражданство. Иностранцам, заключившим контракт с ВС на срок не менее одного года, теперь не нужно предоставлять вид на жительство.

Вместе с тем иностранцам-контрактникам отныне необязательно соблюдать условия о непрерывном проживании в России в течение пяти лет со дня получения ВНЖ.

Соответствующие поправки вносятся в закон «О гражданстве Российской Федерации».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в миграционном центре «Сахарово» развернут инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранцев. Он отметил, что столичные власти «сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан».

«Государственная дума приняла закон об упрощении получения российского гражданства. В соответствии с ним иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, смогут получить гражданство без длительного ожидания и других бюрократических преград», — говорится в сообщении мэра.

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил о введении частичной мобилизации в России. На фоне этого посольство Киргизии в России предостерегло граждан республики, временно пребывающих на территории РФ, от участия в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств, а также напомнило, что за это грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на 10 лет с конфискацией имущества.

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