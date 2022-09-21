Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве

Призванные в рамках частичной мобилизации жители Москвы получат дополнительные выплаты. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Перед этим Собянин назвал частичную мобилизацию «вынужденной, но своевременной и безусловно необходимой». По его словам, в российской спецоперации на территории Украины принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы, укомплектованы батальоны Донской, Георгиевский и Маршала Катукова.

«В зоне специальной военной операции с нами воюет не только украинская армия. По сути, против нас ведут необъявленную войну страны НАТО. На Украину идет поток западного оружия, специалистов и наемников. Делается все, чтобы задушить Россию и экономическими санкциями», — считает Собянин.

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Минобороны планирует призвать 300 тыс. резервистов. Отсрочку получат работники оборонно-промышленного комплекса и другие категории граждан, которые определит правительство.

По словам ответственного секретаря СПЧ при президенте Александра Точенова, граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, так как эта категория призывается при полной мобилизации.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что дополнительных ограничений на выезд резервистов из России не будет. Что значит в этом контексте «дополнительных», не уточняется. Картаполов отметил, что «подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать».