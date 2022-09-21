Реклама
Новости
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
На ближайшие рейсы в соседние безвизовые страны кончились авиабилеты
13:53
РКН пригрозил СМИ блокировкой за распространение данных о мобилизации из неофициальных источников
13:45
Песков анонсировал разъяснения об ограничениях на выезд и отсрочках в рамках частичной мобилизации
12:55
РЖД и «Аэрофлот» не вводят никаких ограничений на продажу билетов на фоне частичной мобилизации
12:51
Минцифры: повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через «Госуслуги»
12:37
Kaspars Upmanis/Unsplash
Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, уклоняющимся от призыва
11:49
Комитет Госдумы по обороне: дополнительных ограничений на право выезда резервистов не предусмотрено
11:45
СПЧ: ограниченно годных к службе призывать не будут
10:23
Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 9,45%
10:13
Шойгу: в ходе спецоперации погибли 5937 российских военных
09:43
СМИ: банки Казахстана и Вьетнама приостановили обслуживание карт «Мир»
08:45
Кадр из фильма «Железный человек»
THR: New Line отказалась от экранизации «Железного человека», потому что посчитала его бессмысленным
вчера в 23:21
Обращение Путина покажут завтра
вчера в 22:45
Московская прокуратура вынесла предостережение фешен-блогеру за использование инстаграма*
вчера в 22:30
Председатель комитета Госдумы по обороне Картаполов: «Всеобщей мобилизации не будет»
вчера в 21:58
Дефицит российского бюджета составит 3 трлн рублей на 2023 год
вчера в 21:18
Джейми xx поделился треком «Kill Dem» о подростковых впечатлениях после карнавала
вчера в 21:16
В ДНР и ЛНР пройдут референдумы, в УК ввели «мобилизацию» и другие новости дня
вчера в 20:38
Дайджест
Вашингтон: США никогда не признают притязания России на какие‑либо части Украины
вчера в 19:54
Zura Narimanishvili/Unsplash
МВД Грузии: все заложники, удерживаемые в банке в Кутаиси, освобождены
Обновлено вчера в 19:44
РЖД и «Аэрофлот» не вводят никаких ограничений на продажу билетов на фоне частичной мобилизации
Семён Гудошников
Сегодня в 09:51

«Аэрофлот» опроверг слухи, что мужчинам без справок из военкомата больше не продают билеты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на перевозчика.

В «Аэрофлоте» отметили, что все авиакомпании группы работают штатно, ограничений на продажу билетов нет.

Такие же сообщения опровергли и в РЖД. «Продажа билетов на поезда холдинга РЖД и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений», — заявили в компании.

На фоне объявления Путиным частичной мобилизации в России в ряде телеграм-каналов появилась информация, что РЖД и «Аэрофлот» прекращают продажу билетов мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет без справки от военкомата о разрешении перемещаться по стране или за границу.

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Минобороны планирует призвать 300 тыс. резервистов. Отсрочку получат работники оборонно-промышленного комплекса и другие категории граждан, которые определит правительство.

По словам ответственного секретаря СПЧ при президенте Александра Точенова, граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, так как эта категория призывается при полной мобилизации.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что дополнительных ограничений на выезд резервистов из России не будет. Что значит в этом контексте «дополнительных», не уточняется. Картаполов отметил, что «подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать».

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
АэрофлотРЖДСовет по правам человекаГосдума
люди
Владимир ПутинСергей ШойгуАлександр ТоченовАндрей Картаполов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение