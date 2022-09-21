РЖД и «Аэрофлот» не вводят никаких ограничений на продажу билетов на фоне частичной мобилизации

«Аэрофлот» опроверг слухи, что мужчинам без справок из военкомата больше не продают билеты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на перевозчика.

В «Аэрофлоте» отметили, что все авиакомпании группы работают штатно, ограничений на продажу билетов нет.

Такие же сообщения опровергли и в РЖД. «Продажа билетов на поезда холдинга РЖД и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений», — заявили в компании.

На фоне объявления Путиным частичной мобилизации в России в ряде телеграм-каналов появилась информация, что РЖД и «Аэрофлот» прекращают продажу билетов мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет без справки от военкомата о разрешении перемещаться по стране или за границу.

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Минобороны планирует призвать 300 тыс. резервистов. Отсрочку получат работники оборонно-промышленного комплекса и другие категории граждан, которые определит правительство.

По словам ответственного секретаря СПЧ при президенте Александра Точенова, граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, так как эта категория призывается при полной мобилизации.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что дополнительных ограничений на выезд резервистов из России не будет. Что значит в этом контексте «дополнительных», не уточняется. Картаполов отметил, что «подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать».