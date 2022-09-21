Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, уклоняющимся от призыва

Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, уклоняющимся от мобилизации, и не будет менять ограничения для граждан РФ на пересечение границы. Об этом заявил глава МИД республики Эдгарс Ринкевич, пишет РБК.

Такое решение он объяснил соображениями безопасности. По словам министра, Латвия будет консультироваться с союзниками и партнерами о совместных действиях в связи с частичной мобилизацией в России.

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Минобороны планирует призвать 300 тыс. резервистов. Отсрочку получат работники оборонно-промышленного комплекса и другие категории граждан, которые определит правительство.

По словам ответственного секретаря СПЧ при президенте Александра Точенова, граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, так как эта категория призывается при полной мобилизации.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что дополнительных ограничений на выезд резервистов из России не будет. Что значит в этом контексте «дополнительных», не уточняется. Картаполов отметил, что «подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать».