Сегодня в 07:13

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 9,45%

На фоне новостей о частичной мобилизации индекс Мосбиржи на открытии торгов упал на 9,45% — до 2000 пунктов, сообщает «Коммерсант». Снижение индекса РТС превысило 11%, он составил 1025 пунктов.

На момент написания заметки индекс Мосбиржи скорректировался до 2102,72 пунктов (снижение — 5,1%), индекс РТС вырос до 1 068,47 пунктов (–7,43%).

Сильнее всего подешевели акции Fix Price (на 12,57%, до 320), ПИК (–11,43%, до 600), МТС (–11,34%, до 201), «Роснефти» (–11,33%, до 293,4) и Polymetal (–11,18%, до 318,6).

Курс доллара увеличился на 2,34%, до 62,02 рублей, евро вырос на 1,34%, до 61,1 рублей.

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