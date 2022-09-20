Реклама
Новости
THR: New Line отказалась от экранизации «Железного человека», потому что посчитала его бессмысленным
вчера в 23:21
Обращение Путина покажут завтра
вчера в 22:45
Московская прокуратура вынесла предостережение фешен-блогеру за использование инстаграма*
вчера в 22:30
Председатель комитета Госдумы по обороне Картаполов: «Всеобщей мобилизации не будет»
вчера в 21:58
Дефицит российского бюджета составит 3 трлн рублей на 2023 год
вчера в 21:18
Джейми xx поделился треком «Kill Dem» о подростковых впечатлениях после карнавала
вчера в 21:16
В ДНР и ЛНР пройдут референдумы, в УК ввели «мобилизацию» и другие новости дня
вчера в 20:38
Дайджест
Вашингтон: США никогда не признают притязания России на какие‑либо части Украины
вчера в 19:54
Zura Narimanishvili/Unsplash
МВД Грузии: все заложники, удерживаемые в банке в Кутаиси, освобождены
Обновлено вчера в 19:44
«Бульк»: НАСА поделилось звуком метеорита, врезающегося в Марс
вчера в 19:28
Вышел трейлер сериала «Клуб полуночников» Майка Флэнагана
вчера в 19:00
Европейский суд по правам человека впервые возглавила женщина
вчера в 18:58
Публикуем фрагмент аниме «Воcпоминания о Марни» студии Ghibli. Картину можно посмотреть в кино
вчера в 18:21
Diego Tirira/Flickr
Финляндия предложила Евросоюзу разработать общие рекомендации по аннулированию виз россиян
вчера в 18:05
В начале октября в кино выйдет «Флай: танец свободы». «Афиша Daily» показывает трейлер
вчера в 17:59
ВЦИОМ: только 2% опрошенных россиян имеют шенгенскую визу. Загранпаспорт есть у 29% респондентов
вчера в 17:46
ЦБ заявил, что порядка 60% нелегальных финансовых операций производятся в криптовалютах
вчера в 17:24
В Москве прошел экофестиваль Eco Friendly Fest
вчера в 17:24
Кометы, туманности и кратеры: посмотрите лучшие фотографии космоса 2022 года
вчера в 17:20
Anadolu Agency/Getty Images
Референдум о присоединении Запорожской области в состав РФ пройдет с 23 по 27 сентября
Обновлено вчера в 16:43
THR: New Line отказалась от экранизации «Железного человека», потому что посчитала его бессмысленным
Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:21

Студия New Line Cinema не стала экранизировать «Железного человека» в начале 2000-х и вернула Marvel права на историю, потому что руководство посчитало возможность железного супегероя летать невозможной. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Тогдашний глава New Line Боб Шей решил, что «Железный человек слишком тяжелый и не может летать», хотя на тот момент проект уже находился на ранней стадии разработки. Режиссером должен был стать Ник Кассаветис, а Том Круз рассматривался на роль Тони Старка.

Сценарий должен был написать Дэвид Хэйтер. В 2018 году он говорил, что на разработку сценария студия выделила меньше денег, чем обычно.

«Железный человек» 2008 года положил начало супергеройской киновселенной Marvel. Фильм собрал более 318 млн долларов в мировом прокате при бюджете в 140 млн.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Том КрузНик КассаветисТони Старк
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение