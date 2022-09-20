THR: New Line отказалась от экранизации «Железного человека», потому что посчитала его бессмысленным

Студия New Line Cinema не стала экранизировать «Железного человека» в начале 2000-х и вернула Marvel права на историю, потому что руководство посчитало возможность железного супегероя летать невозможной. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Тогдашний глава New Line Боб Шей решил, что «Железный человек слишком тяжелый и не может летать», хотя на тот момент проект уже находился на ранней стадии разработки. Режиссером должен был стать Ник Кассаветис, а Том Круз рассматривался на роль Тони Старка.

Сценарий должен был написать Дэвид Хэйтер. В 2018 году он говорил, что на разработку сценария студия выделила меньше денег, чем обычно.

«Железный человек» 2008 года положил начало супергеройской киновселенной Marvel. Фильм собрал более 318 млн долларов в мировом прокате при бюджете в 140 млн.