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Обращение Путина покажут завтра
Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:45

Обращение президента Владимира Путина к россиянам на фоне объявлений о референдумах покажут 21 сентября. Об этом сообщают в СМИ и телеграм-каналах.

Forbes со ссылкой на два источника в администрации президента передает, что записанное обращение Путина будет показано завтра, когда «проснется Дальний Восток». При этом издание отмечает, что ранее кремлевский пул анонсировал выступление президента на 20.00 20 сентября.

Политолог Сергей Марков написал в своем телеграм-канале, что обращение отложили на завтра. Телеведущий Владимир Соловьев запостил слово «завтра», а главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сказала подписчикам: «Ложитесь спать».

По данным «Московского комсомольца», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не выходит на связь, хотя его «засыпали вопросами».

В середине дня РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента, сообщил о готовящемся обращении Путина. Позже «Коммерсант» добавил, что обратиться к россиянам может и министр обороны Сергей Шойгу.

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Владимир ПутинСергей МарковВладимир СоловьевМаргарита СимоньянДмитрий ПесковСергей Шойгу
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