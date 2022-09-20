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Московская прокуратура вынесла предостережение фешен-блогеру за использование инстаграма*
Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:30

Фешен-блогер Вероника Логинова получила официальное предостережение прокуратуры о «недопустимости» использования соцсетей инстаграм* и фейсбук*. «Роскомсвобода» пишет, что это первый подобный случай в России.

18-летняя Логинова получила «предостережение о недопустимости нарушения закона» из московской Кунцевской межрайонной прокуратуры. Документ вручили ее матери правоохранители. В нем говорится, что ведомство провело некую проверку и установило, что ее дочь готовилась совершить «противоправные действия, содержащие признаки экстремистской деятельности».

Правоохранители решили, что блогер привлекает пользователей в эти соцсети и выкладывает туда рекламу, а это может «рассматриваться как форма участия в деятельности экстремистской организации и склонения к участию в ней неопределенного круга лиц». За это — «склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации» — грозит до 8 лет лишения свободы, а за нарушение закона о противодействии экстремизму предусмотрена административная ответственность, напомнила прокуратура.

Логинова удивилась, что «среди миллионов блогеров идут именно к тебе». Она пообещала разобраться в случившемся и «освещать эту историю».

«То есть по логике прокурора теперь за любое «подписывайтесь на меня в Инстаграм» грозит до 14 лет лишения свободы!»» — предположил глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. Он добавил, что «при таком подходе все под ударом, даже те, кто постит котиков и продает хенд-мейд». Логинова отметила, что ни разу не писала о политике в своем блоге.

* Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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Генпрокуратура РФ
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Вероника ЛогиноваСаркис Дарбинян
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