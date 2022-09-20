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В ДНР и ЛНР пройдут референдумы, в УК ввели «мобилизацию» и другие новости дня
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Anadolu Agency/Getty Images
Референдум о присоединении Запорожской области в состав РФ пройдет с 23 по 27 сентября
Обновлено в 16:43
Индекс российской биржи упал на фоне новостей о референдумах в ЛНР, ДНР и Херсонской области
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В ДНР и ЛНР пройдут референдумы, в УК ввели «мобилизацию» и другие новости дня
Семён Гудошников
Сегодня в 17:38

В самопровозглашенных ЛНР и ДНР, Херсонской и части Запорожской областей Украины, находящихся под контролем российских военных, пройдут референдумы о присоединении к РФ. Даты проведения на всех территориях одинаковые — с 23 по 27 сентября.

Госдума ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация» и «военное время», а также статьи о мародерстве и сдаче в плен. За нарушение последней, к примеру, грозит до 15 лет тюрьмы.

На фоне этих новостей индекс Мосбиржи упал на 10,5%. Сильнее всего подешевели акции Polymetal, TCS Group, VK, «Лукойла», «Газпрома», «Роснефти» и «Яндекса».

В миграционном центре «Сахарово» в Москве будут помогать Минобороны принимать на военную службу иностранцев. Сергей Собянин сообщил, что столичные власти «сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан».

Аллу Пугачеву проверяют на дискредитацию Российской армии, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости». Поводом стал пост певицы, в котором она попросила признать себя иноагентом.

Актер Сергей Пускепалис разбился в ДТП в Ярославской области в возрасте 56 лет. Среди самых известных работ с его участием — «Метро», «1941. Крылья над Берлином», «Сибирь. Монамур», «Крестный», «Операция „Мухаббат“».

Cборную России не допустят к жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года. «Как минимум до 2024 года им [россиянам] не светят официальные международные соревнования», — сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Финляндия предложила Евросоюзу разработать общие рекомендации по аннулированию виз россиян. Это нужно, чтобы страны Шенгенской зоны при отказе во въезде гражданам РФ одновременно аннулировали визы таких лиц, пояснили в МИДе республики.

Европейский суд по правам человека впервые возглавит женщина. Шиофра О’Лири из Ирландии, ранее преподававшая в европейский университетах, вступит в должность 1 ноября.

Андрей Малахов вернется на «Россию 1» с новым шоу. В нем гости расскажут, «какие испытания приходится им преодолевать, какие духовные открытия происходят в их жизни».

Отвлекитесь от тревожных новостей и посмотрите на медитативные фотографии космоса. На снимках победителей Astronomy Photographer of the Year МКС пролетает над Морем Спокойствия, а северное сияние укутывает замерзающее исландское озеро.

НАСА опубликовало звук метеорита, врезающегося в поверхность Марса. Он зафиксирован в сентябре 2021 года аппаратом НАСА и совсем не такой, как вы ожидаете.

Netflix показал трейлер сериала Майка Флэнагана «Клуб полуночников». Проект рассказывает о семи тинейджерах, которые живут в хосписе для неизлечимо больных.

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