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Вашингтон: США никогда не признают притязания России на какие‑либо части Украины
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:54

Вашингтон никогда не признает притязания России на какие‑либо части Украины, сообщают РБК и «Коммерсант» со ссылкой на помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Салливан сообщил, что Белый дом в курсе сообщений о том, что президент России Владимир Путин готовится провести мобилизацию. Американский президент Джо Байден изложит свою позицию в отношении действий России на Украине в речи на Генассамблее ООН.

В Белом доме заявили, что США будут вместе с союзниками работать над ужесточением санкций против РФ в случае присоединения к ней части Украины.

Тем временем президент Польши Анджей Дуда заявил, что «организованные Россией» референдумы «ничего не стоят». Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на 77-й сессии Генассамблеи ООН выступил за урегулирование конфликта на основе территориальной целостности и независимости Украины и призвал найти «достойное дипломатическое решение, которое позволит России и Украине достойно выйти из кризиса».

Ранее РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента, сообщил о готовящемся обращении Владимира Путина. Позже «Коммерсант» добавил, что обратиться к россиянам может и министр обороны Сергей Шойгу.

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тэги
Генассамблея ООНКоммерсант
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Владимир ПутинДжозеф БайденАнджей ДудаРеджеп ЭрдоганСергей Шойгу
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