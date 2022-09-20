«Бульк»: НАСА поделилось звуком метеорита, врезающегося в Марс

НАСА опубликовало на Soundcloud звук метеорита, врезающегося в поверхность Марса. Его зафиксировал 5 сентября 2021 года посадочный модуль Nasa InSight, оборудованный специальным сейсмометром.

Как пояснили в агентстве, на записи можно различить три «блупа» (характерных низкочастотных звука, похожих на удар камня о воду). Они отображают различные стадии последних моментов жизни небесного тела — вхождение в атмосферу Марса, разрыв на несколько кусков и их удар о поверхность планеты.

Своеобразный звук вызван атмосферным эффектом, который также наблюдается в пустынях на Земле — после захода солнца атмосфера сохраняет часть тепла, и звуковые волны разной частоты проходят через нее с разной скоростью.

В результате более низкие звуки появляются раньше, чем высокие. Наблюдатель, находящийся рядом с местом удара, услышит хлопок, а кто‑то, кто далеко, сначала услышит басовые звуки, создающие «бульканье», пояснили в НАСА.

Аудиозапись, опубликованная агентством, не только забавно звучит, но и поможет ученым лучше понять, что происходит вблизи Марса и глубоко под его поверхностью, отмечает The Verge.