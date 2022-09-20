ВЦИОМ: только 2% опрошенных россиян имеют шенгенскую визу. Загранпаспорт есть у 29% респондентов

Только 2% жителей России имеют шенгенскую визу, подсчитал ВЦИОМ. Сообщение социологической службы цитирует ТАСС.
В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Заграничный паспорт есть у 29% россиян, ни загранпаспорта, ни шенгена не имеют 70% опрошенных.
Загранпаспорт имеют чаще всего респонденты в возрасте 35–44 лет (39%), люди с высшим или неоконченным высшим образованием (45%), финансово обеспеченные (37%), а также жители Москвы и Петербурга (52%).
Больше всего обладателей шенгенских виз именно в двух столицах — в этих городах такие документы есть у каждого десятого. Это в пять раз выше среднего показателя по России.
Получать или обновлять загранпаспорт в ближайшее время планируют 12% россиян. Получать шенген планируют только 1% респондентов.