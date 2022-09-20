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В начале октября в кино выйдет «Флай: танец свободы». «Афиша Daily» показывает трейлер
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

6 октября в российский прокат выйдет картина «Флай: танец свободы». «Афиша Daily» показывает трейлер грядущей новинки.

Это первый немецкий фильм про уличных танцоров. По сюжету своевольная и независимая Бекс оказывается в тюрьме, в которой танец — самый быстрый путь к свободе. Там девушка попадает в тусовку берлинских брейк-дансеров и находит свою любовь. Их мечта — стать лучшей танцевальной командой в Берлине.

Дистрибуцией фильма в России занимается компания «Про:взгляд»

Фильм сняла Катя фон Гарнье совместно с танцевальным коллективом Flying Steps, личным хореографом Мадонны Яманом Окуром и хореографом Cirque du Soleil и нескольких частей саги «Шаг вперед» Филиппом Пакманом Чбибом. Композиторами выступили братья Кетан и Виван Бхатти.

Главные роли сыграли Свенья Юнг («Центр моего мира», «История о любви») и чемпион мира по хип-хопу Бен Вихерт. Также роли исполнили Ясмин Табатабаи («Комплекс Баадера-Майнхоф»), Николетта Кребиц («Цена свободы»), Катя Риман («Розенштрассе», «Маленькие волшебницы») и звезды танцевальных сцен из Германии, США, Великобритании и других стран.

С самого начала фон Гарнье хотела снять правдивый фильм о жизни танцоров и их убеждениях. В тот момент возник основной замысел картины — история о молодых талантливых людях, которые по разным причинам оказываются в тюрьме, проходят социальную реабилитацию и находят новый смысл жизни благодаря искусству танца.

Съемки начались в ноябре 2019 года и завершились к январю 2020-го, прямо перед пандемией. «Задержись мы на пару месяцев, и нам бы просто запретили снимать большинство танцевальных сцен», — поделилась фон Гарнье.

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Катя РиманСвенья ЮнгНиколетта Кребиц
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