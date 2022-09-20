Кометы, туманности и кратеры: посмотрите лучшие фотографии космоса 2022 года

Объявлены победители 14-го конкурса Astronomy Photographer of the Year («Астрономический фотограф года»). Его организатор, Гринвичская королевская обсерватория, поделилась с «Афишей Daily» подробностями и снимками лауреатов.

Абсолютным победителем стал австриец Джеральд Реман за снимок кометы Леонарда, которая теряет часть своего газового хвоста из‑за порывов солнечного ветра. Фотография, получившая название «Disconnection» («Обрыв связи»), была сделана в Намибии в канун Рождества.

«Молодыми астрономическими фотографами года» были признаны два четырнадцатилетних мальчика из Китая. Ян Ханьвэнь и Чжоу Цзэчжэнь совместно сделали снимок «Галактика Андромеды: Сосед», запечталевший одну из ближайших и крупнейших соседок Млечного Пути.

В категории «Люди и космос» победил американец Эндрю МакКарти. На его снимке МКС пролетает над морем Спокойствия, местом приземления первой пилотируемой миссии на Луну в 1969 году.

Среди других лауреатов конкурса:

Снимок «В объятиях зеленой дамы» словацкого фотографа Филипа Гребенды, на котором северное сияние отражается в замерзающем исландском озере.

«Теневой профиль Восточного края Платона» британца Мартина Льюиса. Это одно из самых четких изображений гигантского кратера Платона на Луне.

«Год на Солнце» индийского фотографа Сумьядипа Мукерджи, который отслеживает солнечные пятна, постепенно перемещающиеся в течение года.

«Око Бога» китайского фотографа Вэйтана Ляна. Это изображение туманности Улитка, которое напоминает пристальный взгляд, смотрящий на нас.

Astronomy Photographer of the Year — крупнейший в своем роде международный конкурс, на который представляют свои снимки астрофотографы со всего мира. Он проводится ежегодно с 2007 года Гринвичской королевской обсерваторией в Лондоне при поддержке Би-би-си. В этом году на конкурс прислали более 3000 работ из 67 стран мира.