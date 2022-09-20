Кометы, туманности и кратеры: посмотрите лучшие фотографии космоса 2022 года

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Семён Гудошников
Сегодня в 14:20

Объявлены победители 14-го конкурса Astronomy Photographer of the Year («Астрономический фотограф года»). Его организатор, Гринвичская королевская обсерватория, поделилась с «Афишей Daily» подробностями и снимками лауреатов.

Абсолютным победителем стал австриец Джеральд Реман за снимок кометы Леонарда, которая теряет часть своего газового хвоста из‑за порывов солнечного ветра. Фотография, получившая название «Disconnection» («Обрыв связи»), была сделана в Намибии в канун Рождества.

«Молодыми астрономическими фотографами года» были признаны два четырнадцатилетних мальчика из Китая. Ян Ханьвэнь и Чжоу Цзэчжэнь совместно сделали снимок «Галактика Андромеды: Сосед», запечталевший одну из ближайших и крупнейших соседок Млечного Пути.

В категории «Люди и космос» победил американец Эндрю МакКарти. На его снимке МКС пролетает над морем Спокойствия, местом приземления первой пилотируемой миссии на Луну в 1969 году.

Среди других лауреатов конкурса:

  • Снимок «В объятиях зеленой дамы» словацкого фотографа Филипа Гребенды, на котором северное сияние отражается в замерзающем исландском озере.
  • «Теневой профиль Восточного края Платона» британца Мартина Льюиса. Это одно из самых четких изображений гигантского кратера Платона на Луне.
  • «Год на Солнце» индийского фотографа Сумьядипа Мукерджи, который отслеживает солнечные пятна, постепенно перемещающиеся в течение года.
  • «Око Бога» китайского фотографа Вэйтана Ляна. Это изображение туманности Улитка, которое напоминает пристальный взгляд, смотрящий на нас.

Astronomy Photographer of the Year — крупнейший в своем роде международный конкурс, на который представляют свои снимки астрофотографы со всего мира. Он проводится ежегодно с 2007 года Гринвичской королевской обсерваторией в Лондоне при поддержке Би-би-си. В этом году на конкурс прислали более 3000 работ из 67 стран мира.

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