Индекс российской биржи упал на фоне новостей о референдумах в ЛНР, ДНР и Херсонской области

На фоне новостей о проведении референдумов в ЛНР, ДНР и Херсонской области о вхождении в состав РФ стоимость акций на российской бирже начала падать. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржы.
Индекс Мосбиржы падал на 10,5% (более чем на 2200 пунктов), однако потом обвал прекратился. По состоянию на 16.20 по московскому времени индекс падает на 6,33%.
Наиболее сильно падали акции Polymetal (до 21,05%), TCS Group (держатель акций «Тинькофф», до 15,27%), VK (до 15,3%), «Лукойла» (до 14,35%), «Газпрома» (до 13,5%), «Роснефти» (на 10,9%) и «Яндекса» (до 10,54%).
20 сентября главы Донецкой и Луганской народных республик приняли законы о проведении референдума о вхождении в состав России. Соответствующее решение вынесли власти Херсонской области. Референдумы пройдут с 23 по 27 сентября.